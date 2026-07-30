Londra: seduta molto difficile per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Pressione sul distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , che perde terreno, mostrando una discesa del 16,06%.



La tendenza ad una settimana di Rentokil Initial è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Rentokil Initial mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,87 sterline. Rischio di discesa fino a 3,598 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,142.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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