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Londra: Rentokil Initial in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Rentokil Initial in forte discesa
Pressione sul distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che perde terreno, mostrando una discesa del 16,06%.
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