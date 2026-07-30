Madrid: andamento rialzista per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale dell'istituto di credito spagnolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,325 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,241. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,185.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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