Madrid: scambi al rialzo per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola, che guadagna bene, con una variazione del 3,69%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Banco de Sabadel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,413 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,307. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,519.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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