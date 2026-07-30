BBVA, utile netto del secondo trimestre batte le attese a 3,06 miliardi di euro (+11,4%)

(Teleborsa) - BBVA ha riportato un utile netto del secondo trimestre in crescita dell'11,4% su base annua a 3,06 miliardi di euro, sopra i 2,96 miliardi attesi dagli analisti secondo Reuters, sostenuto dal Messico e da maggiori ricavi da prestiti che hanno compensato l'aumento degli accantonamenti. Il secondo maggiore istituto dell'Eurozona per valore di mercato ha inoltre annunciato un nuovo programma di buyback da 2 miliardi di euro, la cui prima tranche da 1 miliardo partirà il 5 agosto.



A differenza del passato, quando le svalutazioni valutarie nei mercati emergenti avevano talvolta penalizzato i risultati, questa volta l'apprezzamento del peso messicano ha sostenuto gli utili: in Messico l'utile netto è salito del 22,8% su base annua nel trimestre, mentre in Spagna è calato del 3% per minori ricavi da trading.



Gli accantonamenti per perdite su crediti sono cresciuti del 21,8% a 1,68 miliardi di euro, sotto le stime di 1,82 miliardi, nonostante l'aumento dei prestiti alla clientela; il costo del rischio è comunque sceso di 11 punti base al 1,43%. Una crescita dei ricavi del 20,6% ha permesso a BBVA di alzare il ROTE al 22,2%, dal 21,7% di fine marzo, portando la banca a rivedere al rialzo il proprio target di ROTE per fine 2026 a circa il 21%, dal precedente "sopra il 20%".



A livello di gruppo, il margine di interesse netto è salito del 22,9% su base annua a 7,63 miliardi di euro, sopra le attese di 7,55 miliardi, riflettendo una solida dinamica sottostante dei prestiti, con una crescita dell'1,2% rispetto al trimestre precedente.



Nel primo semestre 2026, l'utile netto attribuibile ha superato per la prima volta i 6 miliardi di euro (6,05 miliardi, +11,1%), con il CEO Onur Genç che ha commentato: "BBVA ha registrato risultati eccellenti nel primo semestre del 2026: il nostro utile netto attribuibile ha superato i 6 miliardi per la prima volta, trainato da una forte crescita dei prestiti. Il nostro portafoglio crediti è cresciuto di quasi il 60% dalla fine del 2020, un incremento che supera ampiamente quello dei nostri concorrenti, posizionandoci come la banca in più rapida crescita in Europa."

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