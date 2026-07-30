New York: brusca correzione per Travelers Company

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia di assicurazioni americana , che mostra un -4,41%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Tecnicamente, Travelers Company è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 382,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 365,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 399,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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