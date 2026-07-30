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Perde Travelers Company sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Travelers Company sul mercato di New York
In forte ribasso la compagnia di assicurazioni americana, che mostra un -4,43%.
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