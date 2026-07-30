New York: luce verde per Applied Materials

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 14,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Applied Materials , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 479,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 512,2. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 461,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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