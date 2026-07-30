New York: Meta Platforms scende verso 524,8 USD

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda che gestisce Facebook , che perde terreno, mostrando una discesa del 9,24%.



La tendenza ad una settimana di Meta Platforms è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Meta Platforms evidenzia un declino dei corsi verso area 524,8 Dollari USA con prima area di resistenza vista a 537,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 518,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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