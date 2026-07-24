Meta Platforms, giudice statunitense archivia causa su violazione della privacy in WhatsApp

(Teleborsa) - Un giudice statunitense ha respinto una causa intentata da un gruppo internazionale di utenti, i quali sostenevano che WhatsApp potesse accedere ai messaggi crittografati e avesse rilasciato false affermazioni in merito a privacy e sicurezza.



Nella sentenza, il Tribunale ha concluso che nella denuncia non vi erano "informazioni sufficienti, tali da rendere le accuse fondate".



In particolare, i querelanti, tra cui soggetti provenienti da Australia, Brasile, India, Messico e Sudafrica, hanno ritenuto che Meta Platforms abbia archiviato il contenuto delle comunicazioni degli utenti e che i suoi dipendenti abbiano potuto accedervi.



I querelanti potranno ora rivedere e ripresentare la causa, fornendo maggiori dettagli che andrebbero a compensare le lacune della loro precedente denuncia.

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