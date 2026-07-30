New York: positiva la giornata per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana , con una variazione percentuale del 3,02%.



La tendenza ad una settimana di Goldman Sachs è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.000,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.018,4. Il peggioramento di Goldman Sachs è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 990,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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