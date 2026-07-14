New York: si muove a passi da gigante Goldman Sachs

(Teleborsa) - Effervescente la banca d'affari americana , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,52%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Goldman Sachs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,57%, rispetto a -0,83% dell' indice americano ).





Si indebolisce il quadro tecnico di Goldman Sachs , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.091,4 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.127,4. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.068,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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