New York: si muove a passi da gigante Goldman Sachs
(Teleborsa) - Effervescente la banca d'affari americana, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,52%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,57%, rispetto a -0,83% dell'indice americano).
Si indebolisce il quadro tecnico di Goldman Sachs, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1.091,4 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1.127,4. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1.068,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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