Parigi: scambi negativi per Legrand

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo industriale francese , che sta segnando un calo dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di Legrand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di materiale elettrico , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 124,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 128,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 123,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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