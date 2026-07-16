Parigi: calo per Legrand
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo industriale francese, che presenta una flessione dell'1,99%.
Lo scenario su base settimanale di Legrand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del produttore di materiale elettrico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 135,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 141,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 134.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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