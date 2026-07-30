Parigi: si concentrano le vendite su Renault
(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica francese, con un ribasso del 2,54%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renault rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Renault è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```