Parigi: si concentrano le vendite su Renault

(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica francese , con un ribasso del 2,54%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renault rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Renault è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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