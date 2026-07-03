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Pirelli, rumors: Michal Strnad valuta acquisto del 14% della società da Sinochem

Finanza
Pirelli, rumors: Michal Strnad valuta acquisto del 14% della società da Sinochem
(Teleborsa) - Il miliardario ceco Michal Strnad è in trattative per acquisire una quota di minoranza in Pirelli, produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan dal suo maggiore azionista, la società statale cinese Sinochem. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda e spiegando che l'operazione potrebbe contribuire ad allentare le pressioni sul ruolo della Cina sulla società.

Negli scorsi mesi, la Camfin di Marco Tronchetti Provera e la stessa Pirelli si sono lamentati del fatto che la presenza di una società cinese come azionista principale rappresenti un ostacolo all'espansione del gruppo negli Stati Uniti. Il governo italiano ha quindi imposto una serie di restrizioni a Sinochem che resteranno valide finché la società cinese avrà una quota superiore al 9,9%. Tra queste c'è la possibilità di avere massimo tre rappresentanti nel board, di cui due indipendenti, nessuno dei quali potrà essere nominato presidente o CEO.

Strnad, primo azionista del colosso della difesa europeo CSG, starebbe negoziando con Sinochem per l'acquisto di una partecipazione del 14% in Pirelli, scrive Bloomberg. Una transazione di queste dimensioni, poco più di 1 miliardo di euro ai valori di mercato attuali, lascerebbe al gruppo cinese circa il 20% di Pirelli.

Il Corriere della Sera aveva riportato stamattina che Strnad e il miliardario ceco Pavel Tykac erano interessati ad acquistare una quota combinata tra il 10% e il 20% di Pirelli da Sinochem. Tykac non è più coinvolto, hanno riferito le fonti a Bloomberg.
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