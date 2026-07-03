Pirelli, rumors: Michal Strnad valuta acquisto del 14% della società da Sinochem

(Teleborsa) - Il miliardario ceco Michal Strnad
è in trattative per acquisire una quota di minoranza
in Pirelli
, produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan dal suo maggiore azionista, la società statale cinese Sinochem. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda e spiegando che l'operazione potrebbe contribuire ad allentare le pressioni sul ruolo della Cina sulla società.
Negli scorsi mesi, la Camfin di Marco Tronchetti Provera e la stessa Pirelli si sono lamentati del fatto che la presenza di una società cinese come azionista principale rappresenti un ostacolo all'espansione del gruppo negli Stati Uniti
. Il governo italiano ha quindi imposto una serie di restrizioni a Sinochem che resteranno valide finché la società cinese avrà una quota superiore al 9,9%. Tra queste c'è la possibilità di avere massimo tre rappresentanti nel board, di cui due indipendenti, nessuno dei quali potrà essere nominato presidente o CEO.
Strnad, primo azionista del colosso della difesa europeo CSG
, starebbe negoziando con Sinochem per l'acquisto di una partecipazione del 14%
in Pirelli, scrive Bloomberg. Una transazione di queste dimensioni, poco più di 1 miliardo di euro ai valori di mercato attuali, lascerebbe al gruppo cinese circa il 20% di Pirelli.
Il Corriere della Sera aveva riportato
stamattina che Strnad e il miliardario ceco Pavel Tykac erano interessati ad acquistare una quota combinata tra il 10% e il 20% di Pirelli da Sinochem. Tykac non è più coinvolto
, hanno riferito le fonti a Bloomberg.