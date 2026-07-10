Gens Aurea debutta a Piazza Affari il 14 luglio con capitalizzazione di 1,01 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gens Aurea, società italiana attiva nella compravendita di oro e preziosi, ha completato con successo l'offerta pubblica iniziale (IPO) che la porterà a quotarsi il 14 luglio su Euronext Milan, mercato regolamentato di Borsa Italiana.



L'intera offerta ha riguardato 10.100.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale. Il prezzo è stato fissato a 10 euro per azione. Pertanto, la capitalizzazione di mercato implicita della società è pari a 1.010 milioni di euro. I proventi lordi derivanti dall'offerta ammonteranno a circa 101 milioni di euro, che saranno corrisposti a Mattina Holding.



Inoltre, l'azionista venditore ha concesso a BNP Paribas, in qualità di stabilization manager, un'opzione per acquistare fino a 1.010.000 azioni aggiuntive. In caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment, i proventi lordi complessivi ammonteranno a circa 111 milioni di euro e il flottante all'11%.



"Il forte interesse dimostrato da investitori istituzionali internazionali di elevato standing conferma la solidità del nostro modello di business e della nostra strategia di crescita di lungo termine - ha detto l'AD Fabio Godano - Come società quotata, siamo nella posizione ideale per accelerare il nostro percorso di sviluppo, rafforzare la nostra leadership nel mercato europeo dell'oro e dei preziosi e cogliere interessanti opportunità di consolidamento, continuando al contempo a creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".



BNP Paribas e Jefferies agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. BNP Paribas agisce inoltre in qualità di Listing Agent. UniCredit agisce in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca Akros - Gruppo Banco BPM agisce in qualità di Joint Bookrunner e Alantra agisce in qualità di Lead Manager. Emintad agisce in qualità di IPO Advisor.

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