Sicily by Car cresce nella penisola iberica con aperturea Madrid, Malaga e Faro

(Teleborsa) - Sicily by Car , società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine in Italia, ha annunciato aperture di uffici di noleggio all'interno della stazione aeroportuale "Adolfo Suarez" di Madrid-Barajas e nei pressi degli aeroporti di Malaga e Faro in Portogallo.



In particolare, la società avvierà entro il mese di settembre le attività operative all'interno di due dei quattro terminal dell'aeroporto della capitale spagnola (T1, hub storico dei voli internazionali ed il più recente T4. A rafforzare ulteriormente la presenza nella penisola iberica sono previste nel mese di agosto due ulteriori aperture: Malaga, in Spagna, con un ufficio ad appena 7 minuti di distanza dall'aeroporto Malaga-Costa del Sol e Faro, nella costa meridionale del Portogallo.



"Continuiamo la nostra espansione nella penisola iberica seguendo il progetto di crescita internazionale precedentemente annunciato e portato avanti secondo una strategia pianificata ed eseguita con grande costanza e puntualità - ha commentato il presidente Tommaso Dragotto - Sicily by Car, ad appena tre anni dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, prosegue il proprio sviluppo, confermando la volontà di imporsi come importante player italiano nel settore dell'autonoleggio su scala europea. Le prossime aperture segnano un ulteriore presidio ed un ulteriore traguardo nel percorso di rafforzamento europeo".

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