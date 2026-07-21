Getec firma accordo con Infracapital per acquisizione di Cogenio

(Teleborsa) - Getec ha firmato un accordo per l’acquisizione di Cogenio, azienda specializzata in soluzioni energetiche distribuite che supporta clienti commerciali e industriali nei loro percorsi di decarbonizzazione nel Sud Europa. L’operazione - si legge nella nota ufficiale - comprende l’acquisto del 100% di Cogenio Italia e del 100% di Cogenio Iberia, ed è stata negoziata con l’azionista di maggioranza Infracapital.



“Cogenio si integra perfettamente nel nostro percorso di sviluppo in Italia. L’acquisizione rafforza la nostra capacità operativa e ci permette di offrire ai clienti maggiore resilienza, minori emissioni e stabilità dei costi nel lungo periodo. Integrando gli asset di Cogenio nel portfolio italiano, GETEC incrementerà la sua quota di clienti industriali e amplierà ulteriormente la varietà delle proprie soluzioni energetiche e infrastrutturali. Questo posiziona GETEC come un operatore di riferimento nelle soluzioni di efficientamento energetico in Italia, con una base clienti altamente diversificata tra real estate, settore pubblico e industria”, ha dichiarato Giovanni Pontrelli, CEO di GETEC Italia.



Dichiara Michele Armanini, Managing Director di Infracapital "Siamo orgogliosi di aver fondato Cogenio in Italia, dando vita a una joint venture che si è successivamente estesa alla penisola Iberica. Durante il periodo in cui ne siamo stati proprietari, Cogenio ha ampliato le proprie competenze includendo soluzioni come il fotovoltaico e il recupero di calore, sviluppando al contempo una base clienti diversificata in molteplici settori. Attraverso una partnership significativa durata otto anni, abbiamo fornito a Cogenio solide basi per la sua prossima fase di sviluppo sotto la guida di GETEC”.







(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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