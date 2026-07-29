Lottomatica, JPMorgan taglia target price mentre Mediobanca lo alza

(Teleborsa) - Arrivano giudizi con direzione opposta sul titolo Lottomatica , gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, dopo la pubblicazione della trimestrale. In particolare, Mediobanca mantiene la raccomandazione "Outperform" e incrementa il target price da 30,50 a 31,40 euro per azione, mentre JPMorgan ribadisce il rating "Overweight" con un target price ridotto da 33,50 a 33 euro per azione.



Oggi Lottomatica registra una flessione del 3,51% e si attesta a 23,89 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 23,6 e successiva a 23,32. Resistenza a 24,37.

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