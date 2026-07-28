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Cyberoo corre in Borsa con nuovo Outperform da Mediobanca

Finanza, Consensus
Cyberoo corre in Borsa con nuovo Outperform da Mediobanca
(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per Cyberoo, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, dopo che Mediobanca ha avviato la copertura con una raccomandazione Outperform e un target price di 1,80 euro per azione.

Cyberoo raggiunge 1,275 euro, con un aumento del 6,25%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,293 e successiva a quota 1,348. Supporto a 1,238.
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