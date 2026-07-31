Attese positive per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Brillante rialzo per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , parte del FTSE MIB , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,97%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Banca Mediolanum favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 22,78 Euro con stop loss fissato a quota 21,45 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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