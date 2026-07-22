Milano 14:00
52.709 +0,81%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:00
10.722 +1,28%
Francoforte 14:00
25.059 +0,19%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,1%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.355,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,1%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,1%, a quota 8.355,13 in apertura.
Condividi
```