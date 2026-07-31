Forte interesse per Schneider Electric

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Brilla il gruppo industriale francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , che chiude la seduta con un aumento del 10,83%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 284,6 Euro, Schneider Electric è molto appetibile con stop loss impostato a quota 246,5 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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