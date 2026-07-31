Forte interesse per Schneider Electric
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Brilla il gruppo industriale francese, tra i titoli dell'indice CAC40, che chiude la seduta con un aumento del 10,83%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 284,6 Euro, Schneider Electric è molto appetibile con stop loss impostato a quota 246,5 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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