Lettura rialzista per American Electric Power Company

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Balza in avanti il produttore e distributore americano di elettricità , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,15%.





Operatività odierna:

A livello operativo, American Electric Power Company è da comprare ai prezzi attuali pari a 135,6 USD con stop loss individuato a quota 130,5 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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