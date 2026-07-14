Lettura rialzista per American Electric Power Company
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Balza in avanti il produttore e distributore americano di elettricità, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,15%.
Operatività odierna:
A livello operativo, American Electric Power Company è da comprare ai prezzi attuali pari a 135,6 USD con stop loss individuato a quota 130,5 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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