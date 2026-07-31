Milano 12:18
52.605 +0,96%
Nasdaq 30-lug
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Dow Jones 30-lug
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Londra 12:18
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Francia, Prezzi consumo (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Prezzi consumo (YoY) in luglio
Francia, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +1,8%.
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