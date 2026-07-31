Milano 12:20
52.619 +0,99%
Nasdaq 30-lug
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Dow Jones 30-lug
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Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in luglio

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Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in luglio
Unione Europea, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,8% (in linea con le stime degli analisti).
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