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Prezzi consumo Germania (YoY) in luglio

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Prezzi consumo Germania (YoY) in luglio
Germania, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,8%, in aumento rispetto al precedente +2,3% (la previsione era +2,7%).
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