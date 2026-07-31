Milano 12:19
52.608 +0,97%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 12:19
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Francoforte 12:19
25.798 +0,73%

Italia, Prezzi consumo (YoY) in luglio

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Italia, Prezzi consumo (YoY) in luglio
Italia, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,8%, in calo rispetto al precedente +3% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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