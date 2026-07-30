Milano 11:53
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Prezzi consumo Spagna (YoY) in luglio

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Prezzi consumo Spagna (YoY) in luglio
Spagna, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +3,5%, in aumento rispetto al precedente +3,2% (la previsione era +3,2%).
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