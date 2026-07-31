Francoforte: giornata negativa in Borsa per Hellofresh

(Teleborsa) - A picco Hellofresh , che presenta un pessimo -4,55%.



L'andamento di Hellofresh nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di Hellofresh ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,59 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,785, mentre il primo supporto è stimato a 3,395.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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