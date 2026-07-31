Francoforte: nuovo spunto rialzista per DWS
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di DWS, con una variazione percentuale del 2,64%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DWS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DWS rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di DWS sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 74,58 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 72,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 76,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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