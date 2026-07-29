Pesante sul mercato di Francoforte DWS

(Teleborsa) - Si muove in perdita DWS , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,74% sui valori precedenti.



L'andamento di DWS nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di DWS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 69,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 66,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 72,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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