Francoforte: andamento rialzista per DWS
(Teleborsa) - Bene DWS, con un rialzo dell'1,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che DWS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,89%, rispetto a -0,67% del MDAX).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di DWS. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, DWS evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 70,97 Euro. Primo supporto a 69,72. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 68,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```