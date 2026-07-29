Milano 10:33
51.642 -0,11%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
52.747 +1,03%
Londra 10:33
10.896 +0,23%
Francoforte 10:33
25.434 -0,12%

Pesante sul mercato di Francoforte DWS

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte DWS
Retrocede molto DWS, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,74%.
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