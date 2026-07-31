Germania, disoccupazione di luglio sale leggermente al 6,4% (6,3% la stima)

(Teleborsa) - In leggero rialzo la disoccupazione in Germania a luglio. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato si è attestato al 6,4%, rispetto al 6,3% sia del consensus sia di giugno.



Parallelamente, c'è stato un aumento di 6mila unità nei disoccupati, rispetto a un incremento di 5mila unità stimato dal consensus dopo il calo di mille disoccupati rilevati a giugno.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) è salito a 3,007 milioni dai 2,936 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si attesta a 2,993 milioni da 2,984 milioni precedenti.



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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