Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:26
29.160 +1,94%
Dow Jones 19:26
52.287 +0,86%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Indice ZEW Germania in luglio

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Indice ZEW Germania in luglio
Germania, Indice ZEW in luglio pari a 26,3 punti, in aumento rispetto al precedente 10,5 punti (la previsione era 15,1 punti).
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