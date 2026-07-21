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Indice ZEW Germania in luglio
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21 luglio 2026 - 11.05
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Indice ZEW in luglio pari a 26,3 punti
, in aumento rispetto al precedente 10,5 punti (la previsione era 15,1 punti).
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