Londra: scambi in positivo per Glencore
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, in guadagno del 2,36% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,539 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,475. L'equilibrata forza rialzista di Glencore è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,603.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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