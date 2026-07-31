Londra: scambi in positivo per Glencore

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , in guadagno del 2,36% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,539 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,475. L'equilibrata forza rialzista di Glencore è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,603.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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