Forte interesse per Glencore

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Brilla l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un aumento del 3,51%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Glencore presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 5,39 sterline, con stop loss impostato a quota 5,166 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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