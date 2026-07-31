Forte interesse per Glencore
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Brilla l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un aumento del 3,51%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Glencore presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 5,39 sterline, con stop loss impostato a quota 5,166 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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