Madrid: andamento negativo per Grifols

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola , che mostra un decremento del 2,31%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Grifols evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Grifols rispetto all'indice.





Tecnicamente, Grifols è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```