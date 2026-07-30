Madrid: andamento sostenuto per Grifols

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola , con una variazione percentuale dell'1,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Grifols più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Grifols mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,66 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 10,38. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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