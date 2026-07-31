Madrid: i venditori si accaniscono su Acciona

(Teleborsa) - Ribasso per la società elettrica spagnola , che tratta in perdita del 3,81% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 248,1 Euro, mentre i supporti sono stimati a 235,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 260,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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