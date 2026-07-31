Madrid: i venditori si accaniscono su Acciona
(Teleborsa) - Ribasso per la società elettrica spagnola, che tratta in perdita del 3,81% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 248,1 Euro, mentre i supporti sono stimati a 235,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 260,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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