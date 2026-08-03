Milano 12:28
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Dow Jones 31-lug
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Londra 12:28
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Madrid: andamento negativo per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Acciona
Ribasso composto e controllato per la società elettrica spagnola, che presenta una flessione del 2,43% sui valori precedenti.
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