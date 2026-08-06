Madrid: scambi in positivo per Acciona

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società elettrica spagnola , che avanza bene del 2,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 209,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 215,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 205,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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