Madrid: scambi in positivo per Acciona
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società elettrica spagnola, che avanza bene del 2,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acciona, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 209,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 215,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 205,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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