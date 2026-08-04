Acciona scambia in rosso a Madrid
(Teleborsa) - Retrocede molto la società elettrica spagnola, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 208,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 216,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 205,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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