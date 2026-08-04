Acciona scambia in rosso a Madrid

(Teleborsa) - Retrocede molto la società elettrica spagnola , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,22%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acciona rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 208,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 216,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 205,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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