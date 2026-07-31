Madrid: scambi in positivo per Endesa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società energetica spagnola , che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endesa rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico dell' utility spagnola è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,94 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 42,02. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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