Madrid: andamento sostenuto per Endesa

(Teleborsa) - Bene la società energetica spagnola , con un rialzo dell'1,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endesa rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo dell' utility spagnola classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,61 Euro e primo supporto individuato a 39,78. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 41,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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