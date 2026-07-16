Milano 14:23
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Madrid: calo per Endesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Endesa
Ribasso composto e controllato per la società energetica spagnola, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.
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