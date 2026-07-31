USA, indice costo del lavoro +0,9% nel secondo trimestre 2026

(Teleborsa) - Stabile la crescita del costo lavoro negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l'indice del costo del lavoro è salito dello 0,9% contro il +0,8% del consensus, stabile rispetto al dato registrato il trimestre precedente.



Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dello 0,9% contro il +0,8% del trimestre precedente. I costi per indennità (benefits) sono aumentati dell'1%, contro il +1,2% dei tre mesi prima.



(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)

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