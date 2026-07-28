High Quality Food, il fatturato sale a 10,1 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - High Quality Food (HQF), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore agroindustriale di alta qualità, ha chiuso il secondo trimestre 2026 con un fatturato consolidato di 5.779.885 euro (+3% rispetto al secondo trimestre 2025), che arriva a 10.126.982 euro su base semestrale (+8% rispetto al 30 giugno 2025).



Il numero clienti B2B in portafoglio al 30 giugno 2026 è di 12.698 (12.471 al 31 marzo 2026), il numero clienti-alberghi in portafoglio di 605 (592 al 31 marzo 2026), il numero accessi al sito e-commerce trimestrale è di 299 (205 nel primo trimestre 2026), il numero di vendite trimestrali dal sito e-commerce è di 52 (47 nel primo trimestre 2026).

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